Нов метод в битката срещу алкохолизма
Експерти прилагат био-психо-социален модел
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Експерти прилагат био-психо-социален модел
ТВ водещата изненада феновете си
През 2022 г. нивото на тревожност отново се повиши след началото на руската агресия срещу Украйна
Русия е понесла загуби, достигащи 200 000 души от началото на инвазията в Украйна
Очаква се рязък скок на зависимостите
Новосъбралите се певици от „Пусикет долс“ тръгват на турне в Англия през 2020
Трябва да се върне задължителното лечение на зависимости, казва доц. Соня Тотева
Лос Анджелис. Скандалният бивш баскетболист, прочул се отново напоследък като близък приятел на севернокорейския диктатор Ким Чен Ун, Денис Родман, вл...
Лондон. Лекари, анализирали романите на Иън Флеминг за Джеймс Бонд, доказаха, че любовта му към алкохола ще го остави импотентен и на прага на смъртта...