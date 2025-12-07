Бърз и лесен начин да се справим със стреса на работното място

Често изпитваме голяма нужда от почивка и се ръководим от фразата: „Едва когато приключа с това, ще си почина.“ И си представяме това време като двучасов масаж, йога уикенд или часове четене на книга, която от дни стои на нощното ни шкафче... и така до безкрай. Но минава много време, преди да си „позволим“ този момент на почивка.

Най-големият проблем е, че вярваме, че се нуждаем от много време за истинска почивка, иначе не можем наистина да се изключим. По подобен начин, когато този момент на почивка действително настъпи, нека се посветим на организирането и планирането на това „свободно време“, което също изисква нашата енергия.

Двуминутните почивки, колкото и кратки да звучат, могат да бъдат достатъчни, за да се чувстваме по-отпочинали. Това е начин да внесем баланс в ежедневието си.

Темпото на живот, на което повечето от нас са изложени всеки ден, означава, че нашата нервна система – симпатиковата част – е постоянно активна, никога не почива. Тялото е постоянно в състояние на напрежение и не може да се успокои, освен ако съзнателно не му помогнем да активира парасимпатиковата нервна система, частта от автономната система, отговорна за релаксацията.

Проучвания и ЯМР сканирания на мозъка показват, че дори микропочивки от около две минути могат да окажат огромно влияние, тъй като връщат тялото и ума в състояние на релаксация и ни дистанцират от хроничния стрес. Това от своя страна има положителен ефект върху здравето и концентрацията.

Как да вместите кратките почивки в ежедневието си?

Можете да си правите почивки през деня: например, като медитирате. Малките ритуали също могат да бъдат релаксиращи: като например приготвянето на чаша чай, не небрежно, а с пълно внимание.

Можете също така просто да полежите в леглото за няколко минути, след като се събудите, и да се вслушате в тялото си. Мислено преминете през всяка негова част и се запитайте как се чувства. Или се разтегнете за две минути, започнете деня си с поздрав към слънцето.

Ключът към всички тези мини-почивки е да ги направите приятни и успокояващи. Ако желаете, използвайте силата на аромата. Етеричните масла от лавандула, розмарин, лайка или здравец могат да намалят чувството на тревожност и напрежение.

Какво помага, когато сте претоварени?

Ако чувствате, че вече нищо не работи, че сте заседнали в порочен кръг от стресиращи мисли и че сте на ръба да плачете или да крещите, тогава стратегията 5-4-3-2-1 от терапията на травми може да ви помогне, която успокоява нервната система и ви връща в настоящия момент, далеч от хаоса и напрежението:

• Назовете пет неща, които виждате, по отношение на техните цветове и форми.

• Назовете пет неща, които можете да чуете в момента.

• Осъзнайте пет неща, които усещате чрез допир.

След това повторете процеса с четири, три, две и едно възприятие на сетиво.

Ако не можете да „намерите“ правилното число, просто преминете към следващото чувство. Не се задържайте твърде дълго; целта не е съвършенство, а връщане към настоящия момент. Това присъствие дава на нервната система чувство за сигурност и следователно спокойствие, пише zdrave.to.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com