Екзотичен плод пази сърцето

Райската ябълка е вкусен екзотичен плод, който съдържа калий, магнезий и антиоксиданти, чудесни за сърдечно-съдовото здраве, казват експертите. Тя е наистина ценен хранителен продукт и когато я хапваме с мярка, можем да се възползваме от многото й ползи за здравето!

Съдържащите се в нея антиоксиданти и витамини я правят отличен избор за предотвратяване на дефицитни състояния и поддържане на цялостното здраве. Важно е да се вземат предвид индивидуалните нужди и да се избягва прекомерната й консумация, особено когато е неузряла.

Препоръчителната порция за възрастен е 1-2 плода на ден (в зависимост от размера), за предпочитане като част от балансираното хранене – например, с извара, ядки или като десерт след основно хранене, уточняват лекарите.

Райската ябълка съдържа витамини А, С, витамини от група В, калий, магнезий, калций и голямо количество фибри, които спомагат за нормализиране на храносмилането, поддържане на здрава чревна микрофлора и спомагат за контрола на нивата на холестерола.

В 100 грама райска ябълка се съдържат до 160-180 мг калий. Този минерал регулира водно-солевия баланс и поддържа нормалната функция на сърцето и мускулите. Райската ябълка съдържа също така магнезий, калций, желязо и манган в умерени, но лесно смилаеми количества.

Освен това, плодът е богат на антиоксиданти – танини, катехини и антоцианини – особено изобилни в стягащите сортове райска ябълка. Тези вещества имат противовъзпалителни, антимикробни и потенциално противотуморни свойства. И всички те са важни за поддържане на сърдечно-съдовото здраве.

