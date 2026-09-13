Препоръчват един тропически плод за редовна консумация в напреднала възраст
Когато избирате плод, трябва да следвате правилото „колкото по-непривлекателен, толкова по-добре“
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Когато избирате плод, трябва да следвате правилото „колкото по-непривлекателен, толкова по-добре“
Консумацията му може да намали риска от сърдечни заболявания
Той е богат на хранителни вещества, които могат да имат защитен ефект върху здравето
Препоръчителната порция за възрастен е 1-2 плода на ден
От древни времена се ползва в традиционната медицина
Той е и един от най-популярните сред хората
Като повечето растения „ръката на Буда“ има и лечебен ефект
Подпомага на хора над 50 години
Хората с различни заболвания не трябва да го хапват
Ето ги и тях
Високо съдържание на витамин С
5 неща, които трябва да знаете за него
Символът на лятото
Спомагат за борба с много увреждания
Приемът на киви подобрява тонуса и настроението на участниците в рамките на четири дни
Той узрява от декември до март
Ето го и плода
Той е с много високо съдържание на витамин С и много други витамини и минерали
Хапвайте по 2 броя дневно и вижте какво ще се случи с организма ви