Препоръчват един тропически плод за редовна консумация в напреднала възраст

Маракуята изглежда скромно отвън, но под набръчканата й кора има плод с висока хранителна стойност. Тя съдържа много фибри, антиоксиданти, витамин C, провитамин A, желязо, магнезий и калий, а това я прави интересна за хора, които търсят храна за по-добър имунитет, сърце и храносмилане. Заради тази комбинация често е наричана „плодът на дълголетието“, макар че не трябва да се представя като лекарство. Редовната, но умерена консумация може да бъде полезна част от разнообразното хранене, особено при по-възрастни хора.

Малък плод с голяма хранителна стойност

Маракуята е плод на пасифлората - тропическо растение, познато със сладко-киселата си вътрешност и хрупкавите ядливи семена. Именно семената и пулпата са най-ценната част за консумация. На 100 г сурова маракуя се падат около 97 калории, 10,4 г фибри, 348 мг калий, 1,6 мг желязо, 29 мг магнезий и 68 мг фосфор, показват данните, публикувани от MyFoodData на база USDA.

Фибрите са една от най-силните страни на плода. Те помагат за по-добро храносмилане, по-бързо засищане и по-плавно освобождаване на енергията от храната. Затова маракуята може да бъде полезна за хора, които се опитват да намалят безразборното похапване, но без да търсят тежка или висококалорична закуска.

Калият е аргумент за сърцето

Една от причините маракуята да се сравнява с бананите е съдържанието на калий. В една чаша плодова част от маракуя има около 821 мг калий, а в 100 г - около 348 мг, което я поставя сред плодовете с осезаемо количество от този минерал.

Калият участва в регулирането на кръвното налягане, работата на мускулите и баланса на течностите в организма. Затова плодове като маракуята могат да бъдат добро допълнение към храненето, когато се приемат разумно. Важно е обаче хората с бъбречни заболявания или специален режим за калий да се съобразяват с лекарски препоръки, защото при тях дори полезните храни могат да изискват контрол.

Антиоксиданти срещу умората на клетките

Маракуята съдържа витамин C и провитамин A, които подпомагат имунната система, зрението и защитата на клетките от оксидативен стрес. Health.com посочва, че плодът е богат на антиоксиданти, включително витамини A и C, а също така съдържа калий и магнезий, които имат значение за сърцето и мускулната функция.

Затова популярното определение „плод на дълголетието“ звучи привлекателно, но трябва да се приема като образ, а не като медицинско обещание. Нито един плод сам по себе си не спира стареенето. Но храни, богати на фибри, витамини, минерали и растителни съединения, могат да подкрепят организма, когато са част от цялостен здравословен режим.

Защо е подходяща за по-възрастни хора

Маракуята е интересна за по-възрастните хора по няколко причини. Тя засища бързо, дава фибри, съдържа естествени антиоксиданти и доставя минерали, които участват в поддържането на сърдечната и мускулната функция. Един плод е сравнително малък като порция - около 18 калории и близо 2 г фибри според Health.com.

И тук мярката е важна. Маракуята съдържа естествени захари и киселини, затова не е нужно да се яде в големи количества. По-добрият подход е да се добавя към кисело мляко, овесени ядки, плодова салата или десерт, вместо да се превръща в основна храна.

Лилава или жълта - изборът зависи от вкуса

В магазините най-често се срещат два вида - лилава и жълта маракуя. И двата варианта са полезни, но имат различен вкус и приложение. Лилавата обикновено е по-сладка, по-ароматна и по-малко кисела, затова е по-подходяща за директна консумация.

Жълтата маракуя е по-кисела и често се използва за сокове, пюрета, сосове и десерти. За по-възрастни хора или за хора, които избягват допълнително подслаждане, лилавата маракуя може да бъде по-добрият избор, защото по-лесно се яде без захар или мед.

Как се познава зрелият плод

При маракуята важи нетипично правило - колкото по-неугледна изглежда, толкова по-вероятно е да е готова за ядене. Леко набръчканата кора обикновено е знак за зрялост, сладост и по-концентриран аромат. Гладкият и зеленикав плод често е още кисел.

Добрата маракуя трябва да бъде и сравнително тежка за размера си. Това подсказва, че вътре има повече сочна пулпа. Ако плодът е прекалено лек, изсъхнал или с неприятна миризма, по-добре е да се избегне.

Малка добавка, не чудодейна рецепта

Маракуята е пример как един екзотичен плод може да даде много с малко количество - фибри, вкус, минерали и свежест. Тя не замества лекарствата, нито правилното хранене, но може да бъде приятен начин човек да добави повече растителни вещества към менюто си. Най-голямата ѝ сила е именно в баланса - сладко-кисела, засищаща, богата на полезни съставки и достатъчно различна, за да направи обикновената закуска по-жива. При разумна консумация това е плод, който не обещава чудо, но дава добър аргумент да го сложим по-често на масата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com