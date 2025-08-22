Здраве

Този плод е номер 1 за здравето на мозъка, сърцето и червата

Той е и един от най-популярните сред хората

Гроздето е спечелило статута си на „суперхрана“

поради високото си съдържание на полифеноли, които се борят с възпаленията и поддържат здравето.

Черното грозде е изключително полезно – цветът му показва по-високо съдържание на антиоксиданти, пише Realsimple. Според ново проучване има един плод, който се откроява за здравето на мозъка, сърцето и червата и това е прясното грозде.

По-конкретно, проучването твърди, че гроздето може и трябва да бъде категоризирано като „суперхрана“ или богати на хранителни вещества храна, която е от полза за цялостното здраве.

Какви са ползите от гроздето?

„Полифенолите са широк клас фитонутриенти, известни със своите антиоксидантни свойства. Някои от полифенолите, открити в гроздето, включват фенолни киселини, антоцианини, флавоноиди и стилбени. Много от ползите за здравето от гроздето се дължат на ефектите на тези съединения върху организма, особено на техните противовъзпалителни свойства“, обяснява регистрираният диетолог Ейвъри Зенкър.

 

Тя добавя, че когато се поглъщат, тези полифеноли неутрализират свободните радикали и с течение на времето могат да подобрят сърдечно-съдовото, мозъчното, имунното и метаболитното здраве.

„Повечето полифеноли и антиоксиданти в лилавото и червеното грозде се намират в кората. Черното грозде съдържа повече антоцианини от червеното грозде и много повече от бялото грозде. Черното грозде също има по-висок общ антиоксидантен капацитет от червеното или бялото. Цветът на черното грозде показва високо съдържание на антиоксиданти“, казва Зенкър.

Експертът също така отбелязва, че не е нужно да изядете планина от грозде, за да се насладите на ползите - само една до две чаши (или от 22 до 44 грозда, за да бъдем точни) могат да осигурят огромни ползи за здравето.

Гроздето подобрява здравето на сърцето

„Гроздето е богато на ресвератрол и проантоцианидини, съединения, които могат да подобрят здравето на сърцето, като помагат на кръвоносните съдове да се отпуснат, понижавайки кръвното налягане“, посочва Мишел Рутенщайн, кардиолог и диетолог в Калифорнийския университет в Сан Франциско.

Това може да е особено полезно за хора с висок риск от сърдечни заболявания. Колкото повече грозде ядете, толкова повече хранителни вещества, полезни за сърцето, получавате.

Поддържа когнитивното здраве

С напредване на възрастта когнитивната мозъчна функция намалява, но „разнообразието от антиоксиданти, открити в гроздето, може да защити невроните и да насърчи здравословната мозъчна функция“.

 

Изследванията показват, че редовната консумация на грозде може да подобри когнитивната функция и потенциално да намали риска от невродегенеративни заболявания, казва Рутенщайн.

Подобрява здравето на червата

Гроздето е мощен противовъзпалителен източник, чиито свойства играят жизненоважна роля за поддържането на чревния микробиом.

„Установено е, че гроздовите полифеноли подобряват баланса на чревния микробиом, увеличавайки количеството и качеството на храносмилателната екосистема“, каза Зенкер.

Освен това, както подчерта диетологът, чревният микробиом има значително влияние върху други телесни системи, включително здравето на сърцето и мозъка.

 

