Всички готвят тези зеленчуци. А трябва да се ядат сурови!

Всеки яде зеленчуци, дори хората, които не обичат броколи, определено ядат картофи или моркови.

Въпреки факта, че все още сме свикнали да готвим повечето зеленчуци, някои от тях не е необходимо да минават през огъня. Има такива, които сурови са най-полезни за консумиране.

Според Американската сърдечна асоциация редовната консумация на сурови зеленчуци може да предотврати риска от хронични заболявания и да помогне за избягване на здравословни проблеми. Друг приятен бонус е, че суровите зеленчуци не отнемат много време за приготвяне, именно защото не изискват готвене.

Чесън

Стейси Уудсън, лицензиран диетолог, казва, че редовната консумация на суров чесън може бързо да помогне за нормализиране на нивата на холестерола, стабилизиране на равнището на захарта в организма и понижаване на кръвното налягане. Според нея не мачкайте или смилайте чесъна - яжте го нарязан.

Броколи

Ако някой зеленчук трябва да се яде само суров, това е броколи. Този вариант на консумация е много по-добър и здравословен. Зеленият зеленчук уверено заема първо място в класацията на продуктите, които помагат за превенция на заболявания. Ако постоянно ядете броколи, ще забравите за проблеми с костите, червата и сърцето.

Лиза Андрюс, доктор по медицина и регистриран диетолог, казва, че готвенето на броколи губи много от хранителните ползи на продукта, макар и не всички. Но защо да се лишавате от тях, ако не е нужно?

Цвекло

Джулиана Крими, диетолог, казва, че цвеклото може и трябва да се консумира сурово. Беталаините, които се намират в суровите зеленчуци, се разрушават при нагряване, а те помагат за спиране на възпалителните процеси в организма. Нитратите в цвеклото понижават кръвното налягане, което е много важно за хората, буквално живеещи с тонометър под възглавницата си.

Кейл

Друг кръстоцветен зеленчук, който трябва да се консумира суров е зелето, наречено кейл. Трябва да ядете поне една и половина порции таковазеле седмично, за да избегнете проблеми с панкреаса. Диетолозите съветват да омекотите зеленчука с дресинг за салата, ако е твърде силен на вкус.

Червена чушка

Според Министерството на земеделието на САЩ една червена чушка съдържа два пъти повече витамин C от един портокал, както и 20% от дневната стойност на фолат. Това означава, че зеленчукът трябва да се консумира суров, защото концентрацията на хранителни вещества намалява по време на готвене.

