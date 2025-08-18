Диетолози посочиха 9 напитки за по-добро здраве на червата

Здравите черва са свързани и с по-добро храносмилане, по-силна имунна система и дори потенциално по-добро настроение.

Но както се оказва не става въпрос само за храната, която ядете, а и за това, което пиете. Затова изданието health изброиха 9-те най-добри напитки за червата, които ще ви помогнат да постигнете здравословен и щастлив микробиом.

Кефир

„Кефирът е ферментирал млечен продукт, който се произвежда чрез два вида ферментация: захарна с помощта на млечна захар, известна като лактоза (млечна ферментация) и ферментация с мая с помощта на кефирни зърна (алкохолна ферментация)“, казва регистрираният диетолог Тоби Амидор.

По време на ферментацията се образуват биоактивни съединения като кефиран, пептиди и органични киселини. По-специално изследванията показват, че тези съединения могат да допринесат за способността на кефира да се бори с вредните микроби в червата и други части на тялото.

Комбуча

Комбуча е газиран, ферментирал чай, който съдържа живи пробиотици, подобряващи чревния микробиом. Комбуча е богата и на антиоксиданти, които помагат в борбата с възпаленията.

Сок от цвекло

Сокът от цвекло е богат на хранителни нитрати, които подобряват кръвообращението, включително в храносмилателния тракт.

„Сокът от цвекло съдържа също полифеноли, фибри и съединения като бетаин, които спомагат за подобряване на храносмилането и здравето на черния дроб. Всички те играят важна роля за поддържането на здравословно състояние на червата. Ако не харесвате землистия вкус, опитайте да смесите сок от цвекло с пресен портокалов или ябълков сок, за да подсладите напитката“, съветва health.

Джун

Джун е ферментирала напитка, приготвена от зелен чай и суров мед. Тя е богата на живи пробиотици, които спомагат за поддържането на разнообразен микробиом и здравето на червата, посочва диетологът Сами Питърсън.

„За разлика от обикновената комбуча, джун често има по-мек вкус и е по-лесно смилаем поради по-ниската си киселинност и ферментацията на базата на мед, което може да е по-лесно за хора с чувствително храносмилане“, добавя статията.

Сок от сливи

100% сок от сини сливи съдържа 4 грама фибри на порция, което е от съществено значение за здравето на храносмилането. Пиенето на сок от сини сливи също така е доказано, че предотвратява и облекчава запека, благодарение на съдържанието на фибри и сорбитол.

Джинджифилов чай

Чаят от джинджифил поддържа здравето на червата, като стимулира храносмилането и насърчава перисталтиката, което помага за регулиране на ежедневните изхождания.

„Неговите естествени противовъзпалителни и газогонни свойства също успокояват храносмилателния тракт и намаляват подуването на корема, което го прави чудесен вариант за поддържане на здравето на червата“, казва Уитни Стюарт.

Напитка с ябълков оцет

Тази напитка може да не изглежда много привлекателна в началото, но съдържа оцетна киселина, която подпомага храносмилателните ензими и способства за разграждането на храната.

„Смесена с вода и малко мед, тя помага и за регулиране на стомашната киселинност, създавайки среда, в която полезните бактерии могат да виреят“, обяснява health.

Чай от мента

Чаят от мента е класическа успокояваща напитка, която може да бъде истинско чудодейно лекарство за корема ви. По-специално той може да помогне при синдром на раздразнените черва, лошо храносмилане и подуване.

Освежаващият му вкус прави чая идеална напитка след хранене, която успокоява стомаха и ви кара да се чувствате леко.

Лате с куркума

Латетата с куркума са чудесни за здравето на червата. Куркумата съдържа мощно съединение, наречено куркумин, което е известно със своите противовъзпалителни и антиоксидантни свойства.

Тази напитка може лесно да се приготви и у дома, като се използват куркума на прах, мляко и подправки като канела или джинджифил.

