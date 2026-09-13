5 зеленчука, които са по-полезни сготвени, отколкото сурови
Термичната обработка може да направи хранителните вещества по-лесно смилаеми
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Термичната обработка може да направи хранителните вещества по-лесно смилаеми
Важно да се храните здравословно, което осигурява на организма основни микроелементи
Специалисти посочват как червеният "плод" влияе на възпалението, кръвното налягане и чревния баланс
Напитката е свързана с дълголетие, метаболизъм и по-добра чревна функция
Минералът не пази само костите и зъбите, а участва в работата на мускулите, нервите, сърцето и настроението
Високо съдържание на добри мазнини, но и сериозни количества натрий поставят въпроси
Дори безкофеиновото кафе влияе на мозъка чрез чревния микробиом и намалява тревожността
Специалистката тества популярния мит и отчете ефектите върху организма
Кивито е полезно не само заради високото си съдържание на витамин С
Предупреждава, че проблемът не е в празника, а в навиците след него
Разходки и добра храна за важни
Той не само убива бактериите, но и ви помага да отслабнете
Количеството протеини и въглехидрати, които можете да консумирате за закуска, зависи от много фактори
Експертите по хранене съветват да не се пият кофеинови напитки след 14:00 часа
Напитката ускорява метаболизма и предпазва мускулите без да влияе негативно на слабите организми
Имат различно съдържание на какао и захар, което определя и ефекта им върху организма
Спирането на кофеина ще има както положителни, така и отрицателни ефекти върху здравето
Така те са много по-здравословни
Тези храни поддържат мускулите, костите и метаболизма
В градска среда рискът от жегите е по-висок заради натрупаната топлина в асфалта и сградите