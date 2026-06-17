Какво се случва с тялото ако ядем домати всеки ден? Отговора от диетолози

Сезонът на доматите започна, а за много хора това означава едно - салати, сосове и домашна реколта почти всеки ден в продължение на седмици. RealSimple разговаря с двама регистрирани диетолози, за да провери дали подобна "доматена диета" е безопасна и какви ефекти може да има върху организма.

Според експертите доматите са сред най-полезните храни в летния режим, защото носят витамин C, калий, фолат, витамин K и мощния антиоксидант ликопен. Въпреки това ежедневната им консумация не е еднакво подходяща за всички, особено за хора с киселини и гастроезофагеален рефлукс.

Какво прави доматите толкова ценни

Диетологът Катрин Розентал определя доматите като една от най-хранителните храни, които могат да се добавят към менюто. Причината не е само във витамините и минералите, а най-вече в ликопена - пигмента, който им дава наситения червен цвят и се свързва със защита на клетките от оксидативен стрес.

Този процес често протича тихо и дълго време без видими признаци, но се смята за един от факторите, които участват в развитието на хронични заболявания. Ликопенът помага именно срещу подобни увреждания и според Розентал има важна роля за здравето на сърцето.

Антиоксиданти за очите, имунитета и кръвното

Доматите съдържат и други ценни вещества, сред които бета-каротин и хлорогенова киселина. Бета-каротинът е предшественик на витамин А и подпомага имунната система, както и нормалното зрение.

Диетологът Джил Макнът посочва, че хлорогеновата киселина може да помогне за по-добро регулиране на кръвната захар и за понижаване на кръвното налягане при хора с високи стойности. Така доматите се оказват храна със сравнително широк ефект - от метаболизма до съдовото здраве.

Какво се случва при ежедневна консумация

Според специалистите хората, които ядат домати всеки ден, могат да усетят реални ползи. Розентал обобщава ефекта най-кратко: "Сърцето ви вероятно ще ви благодари."

Причината е комбинацията между ликопен и калий. Ликопенът се свързва със намаляване на възпалението и оксидативните увреждания с течение на времето, а калият подпомага контрола върху кръвното налягане.

Полза и за червата

Доматите могат да повлияят добре и на чревната микрофлора. Изследванията, цитирани от експертите, показват, че включването им в храненето може да увеличи броя и разнообразието на полезните микроорганизми в червата.

Това е важно, защото добрият чревен баланс се свързва не само с храносмилането, но и с имунитета и общото състояние на организма. Затова Макнът описва доматите като богата на хранителни вещества храна, която подкрепя сърцето, намалява възпалението и помага на червата.

Кой трябва да внимава

Въпреки ползите доматите не са безусловно подходящи за всеки ден при всички хора. Те са киселинни и при хора с киселини или гастроезофагеална рефлуксна болест могат да предизвикат парене и дискомфорт.

Розентал съветва любителите на домати, които усещат подобни оплаквания, да намалят количеството или да проследят как реагират на различни форми на консумация. При някои раздразнение може да предизвикват суровите домати, а при други - термично обработените.

Сезонна храна с мярка

За повечето хора доматите могат спокойно да присъстват в менюто всеки ден, особено когато са част от разнообразно хранене. Те не са чудодейно средство, но са лесен начин организмът да получи антиоксиданти, витамини и минерали в сезона, когато вкусът им е най-силен.

Най-разумният подход е прост - редовна консумация, но не за сметка на останалите зеленчуци и без пренебрегване на личната поносимост. При хора със стомашни проблеми сигналите на организма са по-важни от всяка обща препоръка. Така доматите могат да останат удоволствие на трапезата, без да се превръщат в източник на дискомфорт.

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