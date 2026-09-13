Може ли да се яде сурова царевица? Диетолози дадоха отговора
Тя може да запази повече фибри и захари, но не е подходяща за всеки и изисква добра хигиена
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Тя може да запази повече фибри и захари, но не е подходяща за всеки и изисква добра хигиена
Варенето, поширането и пърженето запазват значителна част от витамина
Най-добре е да се яде един до два часа преди лягане, за да има време за храносмилане и усвояване
Те могат да се консумират сурови, печени или покълнали, но хранителната им стойност зависи от начина на обработка
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