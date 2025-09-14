Как да разберете дали ядете твърде много сладко. 7 симптома

Днес захарта се добавя към много ястия, за да подобри вкуса им. Но твърде много от тази съставка в храненето

може да бъде вредно за здравето,

пише Parade.

„Американската сърдечна асоциация препоръчва максимум девет чаени лъжички захар дневно за мъже, шест чаени лъжички за жени и по-малко от 10% от това за деца. Трудно е, защото много хора ядат захар безразсъдно и не обръщат внимание на порциите си“, казва диетолог Ким Шапиро.

Според нейната колежка Тара Смит хората често получават излишна захар от сладки напитки и ултрапреработени храни.

Най-честите и очевидни признаци за твърде много захар в диетата ви са

наддаване на тегло, коремни мазнини, зъбен кариес и умора.

Умората е особено сложна, пише изданието, защото когато човек е изтощен, е по-вероятно да посегне към нещо сладко, за да получи прилив на енергия. Това създава порочен кръг, който от своя страна може да изостри всички останали симптоми.

Съществуват обаче и по-малко очевидни признаци за излишък на захар в диетата, на които хората обикновено не обръщат внимание.

Чувство на жажда

„Неочакван симптом на твърде много захар може да бъде повишената жажда. Случвало ли ви се е да ядете парче торта или бисквити и да ви се иска мляко? Когато нивата на кръвната ви захар се повишат, тялото ви се опитва да ги балансира, като изтегля вода от клетките ви, което от своя страна може да доведе до дехидратация и жажда. Когато става въпрос за консумация на сладкиши, сигналът за повече течности, независимо дали това е вода, мляко или друга напитка, е начинът, по който тялото ви се опитва да се балансира“, казва Мора Донован, специалист по здравно образование и спортно хранене в университета Торн.

Прекомерно образуване на газове

Ако имате прекомерно образуване на газове, може да си помислите, че това се дължи на консумацията на твърде много фибри, мазни храни или млечни продукти, но прекаляването със захар също може да причини този симптом.

Оток

Според диетолога Ашли Коф консумацията на твърде много захар може да причини подуване на корема, особено в коремната област. Ако забележите това, намалете приема на захар и вижте дали симптомът ще изчезне.

Пъпки въпреки правилната грижа за кожата

Донован казва, че консумацията на много захар може да доведе до възпаление и акне по кожата ви. Ако имате тези проблеми, опитайте да водите хранителен дневник в продължение на няколко седмици, за да видите дали приемът на захар може да е причината.

Раздразнение без причина

Промените в настроението могат да бъдат признак за консумация на твърде много захар, казва Донован. Ако редовно хапвате сладкиши, може би е време да преосмислите решението си.

Трудно концентриране

Консумацията на много захар може да доведе до затруднена концентрация и мозъчна мъгла, казва Донован. Ако това се случи, помислете за последните няколко хранения и какво сте приемали в тях.

Неустоим апетит за сладко

Ако просто жадувате за газирана напитка, шоколадова блокче, бисквитка или тестено, това е червен флаг и вероятно е част от порочен кръг.

„Мисля, че захарта създава илюзията за глад, защото е толкова пристрастяваща, че не виждаме разликата между симптомите на абстиненция и глада... Ако игнорираме тези симптоми на абстиненция, ще са необходими около три дни, за да изчезнат напълно“, увери Шапиро.

За да се откажете от захарта сравнително безболезнено, Донован препоръчва да добавите повече здравословни мазнини, протеини и фибри към диетата си. Това ще предотврати скокове на кръвната захар, ще ви помогне да се чувствате сити по-дълго и ще намали желанието ви за сладко.

