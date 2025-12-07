6 зеленчука, които са по-здравословни, когато са сготвени

За да се увеличат максимално ползите от някои зеленчуци, те първо трябва да бъдат сготвени - печени, пържени или варени. Както пише RealSimple това може да увеличи бионаличността на определени хранителни вещества, подобрявайки тяхното усвояване. Готвенето също така прави зеленчуците по-лесни за смилане, което е полезно за чувствителни стомаси. Диетолозите са разкрили кои зеленчуци са по-здравословни, когато са сготвени, вместо да са сурови.

Морков

„Топлината омекотява здравите му клетъчни стени, увеличавайки усвояването на бета-каротин“, обяснява диетологът Лорън Манахер. Това е важно, защото бета-каротинът се превръща във витамин А в организма - ключово хранително вещество за здравословно зрение и имунитет.

Диетологът Виктория Уитингтън препоръчва използването на здравословни мазнини (като зехтин) при готвене на зеленчуци, тъй като бета-каротинът е мастноразтворимо хранително вещество, което означава, че за усвояването му са необходими мазнини.

Гъби

„Гъбите са богати на антиоксиданти, които имат противовъзпалителни свойства и повишават имунитета“, обяснява Уитингтън. „Тези хранителни вещества са трудни за усвояване от организма, когато са сурови, но готвенето увеличава тяхната бионаличност.“

Освен това, казва Уитингтън, готвенето увеличава бионаличността на витамин D и бета-глюкан, вид фибри, в гъбите.

Домати

„Нагряването разрушава клетъчните стени, освобождавайки ликопен (мощен антиоксидант, свързан със здравето на сърцето и намаленото възпаление) и превръщайки го в по-биодостъпна форма“, обяснява Уитингтън.

Готвенето на домати с малко зехтин допълнително подобрява усвояването им, тъй като ликопенът е мастноразтворимо съединение.

Аспержи

„Аспержите стават още по-хранителни, когато се готвят, тъй като готвенето увеличава наличието на антиоксиданти като ферулова киселина и витамини А, Е и К“, казва Манахер. Витамини А и Е поддържат зрението и имунитета, докато витамин К насърчава здравословното съсирване на кръвта и здравината на костите.

Кейл

„Загряването освобождава минерали като калций и магнезий и разгражда твърдите фибри, което ги прави по-лесни за смилане“, казва Манахер. Струва си да се отбележи обаче, че готвенето може да намали съдържанието на някои водоразтворими хранителни вещества в къдравото зеле, като например витамин С, отбелязва тя.

„За да постигнете баланс, помислете за използването на по-щадящи методи за готвене, като например готвене на пара или печене, които запазват повече хранителни вещества, отколкото варенето.“

Спанак

„Спанакът е отличен източник на основни минерали като желязо и калций, но суровият спанак съдържа оксалова киселина, която се свързва с тези хранителни вещества и намалява тяхното усвояване“, обяснява Уитингтън. Лекото готвене (на пара или сотиране) обаче разгражда някои от тези оксалати, което прави минералите по-лесно достъпни за храносмилане.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com