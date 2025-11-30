5 причини защо енергийните напитки водят до умора

Енергийните напитки може да ви дадат бърз прилив на енергия, но този ефект много скоро отшумява. Енергията се губи поради високото съдържание на захар и кофеин, което може да наруши съня и да ви направи още по-уморени, пише VeryWellHealth.

В публикацията са описани негативните последици от консумацията на енергийни напитки за човешкото тяло:

1. Дехидратация

Националният център за допълнителна и интегративна медицина съобщи, че поради високото си съдържание на кофеин, енергийните напитки могат да причинят дехидратация. Това се случва, когато човек изразходва повече вода, отколкото приема.

Според MedlinePlus основните признаци на дехидратация са:

Тъмна урина;

Сухота в устата;

Умора;

Главоболие;

Мускулни спазми;

Жажда.

Освен това, ако тялото е силно дехидратирано, човек може да изпита други симптоми:

Дезориентация, объркване;

Замаяност;

Суха кожа;

Припадък;

Хипервентилация;

Невъзможност за уриниране;

Липса на кръвен поток;

Повишена сърдечна честота.

2. Добавена захар

Повечето енергийни напитки съдържат големи количества захар, по-специално фруктоза, глюкоза или царевичен сироп с високо съдържание на фруктоза.

Едно проучване установи, че след консумация на енергийна напитка нивата на кръвната захар се повишават рязко. Това може да причини реактивна хипогликемия, известна като „захарен срив“. Статията обяснява, че това е състояние, при което нивата на кръвната захар са ниски и това често се случва след консумация на големи количества въглехидрати.

Основните симптоми на хипогликемия включват умора и намалена бдителност. Тези симптоми обикновено се появяват в рамките на един до два часа след пиене на напитката.

3. Спиране на кофеина

След редовна консумация на енергийни напитки, ако човек реши да намали консумацията си или да спре напълно, може да се появят симптоми на отнемане от кофеин. Те включват:

Гняв и раздразнителност;

Трудност при концентриране;

Умора и сънливост;

Главоболие;

Гадене и други стомашни проблеми.

4. Толерантност към кофеин

Тъй като кофеинът е пристрастяващ, човек може да развие толерантност към неговите ефекти с течение на времето. Поради това той често трябва да консумира още повече кофеин, за да поддържа енергийните си нива.

Толерантността към кофеин може да причини сънливост, затруднена концентрация и умора. Следователно, енергийната напитка няма да осигури никакъв енергиен тласък.

5. Нарушение на цикъла на съня

Въпреки че енергийните напитки могат временно да осигурят тласък на енергия след дълга нощ, те могат да нарушат съня в дългосрочен план, оставяйки ви уморени и летаргични през целия ден. Високата консумация на кофеин е свързана с нарушения на съня и симптоми като:

Сънливост през деня;

Безсъние;

Нощни събуждания;

Лошо качество на съня.

Как действат енергийните напитки?

Енергийните напитки са предназначени да повишат енергийните нива, използвайки кофеин и други стимуланти, като глюкоза. Обикновено една порция съдържа между 80 и 150 мг кофеин.

Тези напитки често съдържат съставки, за които е известно, че повишават енергийните нива, като витамин B, креатин, женшен или таурин.

Кой трябва да избягва енергийните напитки?

Прекомерната консумация на кофеин, включително от енергийни напитки, може да създава допълнителни рискове за здравето при бременни и кърмещи жени или ако имате някое от следните медицински състояния:

Тревожност;

Ако човек приема стимуланти или лекарства за астма;

Гастроезофагеална рефлуксна болест;

Сърдечно заболяване;

Хипертония;

Безсъние;

Язви.

