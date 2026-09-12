Кое е по-вредно - кафето или енергийните напитки? Отговорът от експерти
Какво казват специалистите за кофеина, съня, захарта и реалния ефект върху тялото
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Какво казват специалистите за кофеина, съня, захарта и реалния ефект върху тялото
Консумацията на енергийни напитки може да причини значителна вреда на човешкото тяло
Забраниха продажбата на енергийни напитки на деца
Резултатите са от национално представително проучване за хранителните навици на децата у нас
Депутатите взеха решение, което зарадва родителите
Енергийните напитки съдържат високи нива на кофеин и захар
Искат забрана за продажбата им на тийнейджъри