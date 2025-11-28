Нова криза с боклука в София. Спешен ход в 3 района

Столична община (СО) въвежда временна организация на сметосъбирането в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" (Зона 3) от 1 декември 2025 г., съобщават от пресцентъра на Общината.

Оттам обясняват, че мярката се налага поради изтичане на настоящия договор с ДЗЗД "Грийн Партнърс" и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Целта е да се гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в трите района.

СО посочва, че са мобилизирани всички възможни ресурси за покриване на Зона 3 и гарантиране на редовно сметоизвозване в трите района:

Временната организация стартира с 5 сметосъбиращи машини и 6 по-малки камиончета на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО)

Допълнителни ресурси: Oще 6 сметосъбиращи камиона се очакват в началото на декември. Тази техника е достатъчна за покриване на зоната

Районните администрации водят активен диалог с бизнеси и търговски обекти в трите района - с цел привличане на доброволен капацитет за подкрепа на общинските екипи с фокус върху уикендите

Столична община осигурява допълнителен финансов ресурс, от който трите района имат нужда, за да подсилят капацитета си

От СО уверяват още, че въпреки изтеклите договори е в готовност за зимния сезон:

Налична техника: За зимното поддържане в София са налични над 200 снегопочистващи машини. По-голямата част от тях са на разположение на фирмите, с които Столична община има сключени договори до края на декември и може да им възлага дейност.

За районите, които преминават на общинско обслужване, са проведени преговори за осигуряване на необходимата допълнителна техника и персонал и след началото на януари.

Също така напомня, че направената мегапоръчката за сметосъбирането в столицата е затруднена заради обжалвания - има две жалби, които бавят напредъка за осигуряване на постоянно сметопочистване в Зона 6 ("Люлин" и "Красно село") и Зона 3 ("Изгрев", "Подуяне" и "Слатина").

За Зона 1 ("Лозенец", "Средец" и "Студентски") и Зона 7 ("Възраждане", "Оборище" и "Триадица") има подадени 4 жалби, след като Столична община прекрати поръчката. За Зона 4 решението на общината беше да премине към сключване на договор с единствената класирана фирма, но това решение се бави поради жалби на предходната стъпка в процедурата.

Столична община призовава Комисията за защита на конкуренцията да се произнесе в срок по искането за предварително изпълнение и подписване на договора за Зона 4. Комисията все още не се е произнесла, въпреки че срокът изтече на 21 ноември, отбелязва още СО.

В Зона 2 и Зона 5 обаче процедурите ще бъдат финализирани в началото на декември.

