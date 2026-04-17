Какво се случва с организма, ако ядете киви всеки ден?

Кивито постепенно се превърна в един от най-препоръчваните плодове за здравословно хранене. Това е благодарение на високото му съдържание на витамин C и фибри. Според анализ на „Дейли Мейл“ и експерти редовната консумация носи ползи за имунитета, храносмилането и дори съня. Въпреки малкия си размер, плодът съдържа изненадващо богат хранителен профил. Специалисти обаче предупреждават, че количеството и начинът на консумация също имат значение.

Малък плод с голям хранителен заряд

Кивито е нискокалорична храна, която съчетава в себе си разнообразие от полезни вещества. Един средно голям плод съдържа около 40 до 50 калории, което представлява едва 2 процента от препоръчителния дневен прием от 2000 до 2500 калории за възрастни.

В същото време всяко киви осигурява около 2-3 грама фибри. „Едно киви осигурява около 10 процента от препоръчителния дневен прием на фибри от 30 грама, като същевременно е нискокалоричен вариант“, казва диетологът Никола Лъдлъм-Рейн.

Плодът съдържа и между 10 и 12 грама въглехидрати, основно под формата на естествени захари. Освен това е богат на витамини К и Е, калий и антиоксиданти. Особено ценен е високият процент витамин С, който подпомага имунната система, подобрява усвояването на желязо и участва в производството на колаген.

Зелено или жълто - има ли значение

На пазара най-често се срещат два основни вида киви - зелени и жълти. Зелените са по-разпространени и имат по-интензивен вкус, по-високо съдържание на фибри и по-ниски нива на захар.

Жълтите кивита, от своя страна, са по-сладки, по-малко тръпчиви и със по-гладка кора. Те също съдържат високи нива на витамин С, като в много случаи количеството му е дори по-високо от това при зелените сортове.

Зелените кивита се считат за по-подходящи за подпомагане на храносмилането заради съдържанието на фибри и ензими. Жълтите са предпочитани от хора, които търсят по-мек вкус и по-лесна консумация.

Кората - източник на допълнителни ползи

Една от най-често пренебрегваните части на кивито е неговата кора. Според експерти тя е напълно безопасна за консумация и съдържа допълнително количество фибри и антиоксиданти.

Консумацията на киви с кора може да засили положителния ефект върху храносмилането и здравето на червата. Въпреки това при някои хора може да се появи леко дразнене в устата, особено при по-чувствителни организми.

В такива случаи се препоръчва избор на жълти кивита, които имат по-гладка и тънка кора, което ги прави по-лесни за консумация.

Колко киви са достатъчни и кога помагат най-много

Според специалистите оптималното количество е между едно и две кивита на ден. Това е достатъчно, за да се извлекат ползите, без да се прекалява със съдържанието на захар.

Проучвания показват, че консумацията на два до три плода дневно в продължение на поне четири седмици може да доведе до значително подобрение на храносмилането и честотата на изхожданията.

Кивито съдържа ензим, наречен актинидин, който подпомага разграждането на протеините и улеснява храносмилането. Това го прави особено полезно при консумация с храни като кисело мляко, сирене, риба и яйца.

Освен това има данни, че приемът на две кивита преди сън може да подобри качеството на съня, благодарение на съдържанието на серотонин и антиоксиданти.

Ползи за теглото и важни предупреждения

Кивито не е директно средство за изгаряне на мазнини, но може да подпомогне контрола на теглото. Благодарение на високото съдържание на фибри, плодът създава усещане за ситост и намалява апетита.

„Кивито косвено подпомага контрола на теглото чрез фибрите, хидратацията и хранителната плътност, като помага за регулиране на апетита и приема на енергия“, обяснява Лъдлъм-Рейн.

Комбинирането на киви с храни, богати на желязо, като овес, леща, ядки или спанак, подобрява усвояването на желязо благодарение на витамин С. Съчетаването с източници на протеини също подпомага баланса на кръвната захар.

Въпреки ползите, експертите предупреждават за възможни взаимодействия с лекарства. Витамин К в кивито може да повлияе на медикаменти за разреждане на кръвта. Освен това хора с алергия към латекс могат да развият реакция, известна като синдром на латексовия плод, тъй като протеините в кивито са сходни по структура.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com