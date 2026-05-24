С какво да се подслаждаме кафето? Трима диетолози са категорични

За хората, които не могат да пият кафето си горчиво, но искат да намалят захарта, стевията се очертава като най-добрият избор сред подсладителите за напитки, пише Real Simple. Изданието е попитало регистрирани диетолози какво препоръчват за кафе и други напитки, а отговорът им е един и същ - стевия.

Причината е, че тя почти не влияе върху кръвната захар, не носи „празни“ калории и е много по-сладка от обикновената и често използвана захар. Това я прави особено подходяща за хора, които следят теглото си или трябва да внимават с глюкозата в кръвта.

Сладост без захарен удар

Регистрираният диетолог Доун Манинг обяснява, че стевията се смята за здравословен подсладител, защото осигурява сладък вкус със слабо отражение върху кръвната захар. Тя е без калории и е 200 до 400 пъти по-сладка от трапезната захар, затова обикновено е нужно съвсем малко количество.

Стевията се извлича от листата на растението Stevia rebaudiana, а силната й сладост позволява на хората да намалят значително добавената захар в ежедневието си. Диетологът Лора Айзъксън посочва, че това я прави привлекателна за хора със диабет или преддиабет, както и за онези, които се опитват да контролират теглото си.

Прах, капки или сироп

Диетологът и консултант по поведение Кайли Кинг също поставя стевията на първо място за кафе и други напитки. Според нея предимство е, че продуктът се предлага в различни форми и всяка има свое удобно приложение.

Прахообразната стевия е практична за пътуване, защото пакетчетата се носят лесно и могат да се използват почти навсякъде. Течните капки са по-добри за студени напитки, тъй като се разтварят веднага и дават по-точен контрол върху сладостта. Ароматизираните сиропи със стевия - например ванилия, карамел или лешник - могат да бъдат по-лек заместител на сладките ароматизирани сметани.

Етикетът е най-важният тест

Експертите предупреждават, че не всички продукти със стевия са еднакви. Някои имат неприятен послевкус, а други съдържат добавки, които променят хранителния им профил. Айзъксън съветва при покупка да се търсят продукти, произведени от високо пречистени стевиолови гликозиди, особено ребаудиозид А, известен като Reb A, защото той обикновено има по-чист и по-малко горчив вкус.

Премиум продуктите обикновено съдържат поне 95% пречистени стевиолови гликозиди - стандарт, признат от световните органи за безопасност на храните. Ако горчивината остава осезаема, причината може да е индивидуална чувствителност към вкуса на стевията. Кинг сравнява това със различията при възприемането на кориандъра и отбелязва, че някои хора понасят по-добре течните капки или ароматизираните сиропи, отколкото праха.

Скрити пълнители могат да развалят добрия избор

Кинг съветва винаги да се проверява списъкът със съставките, защото част от продуктите, продавани като стевия, всъщност са смеси. В тях може да има малтодекстрин или декстроза, които могат да повлияят на кръвната захар. Някои формули включват и еритритол, който при част от хората причинява храносмилателен дискомфорт.

Тези добавки могат да внесат и празни калории, което обезсмисля избора на подсладител без захар. Най-чистият вариант според експертите е продукт, в който подсладителят е само екстракт от листа на стевия или Reb A, без допълнителни пълнители.

Как да не пресладите кафето

Стевията не трябва да се използва като обикновена захар, защото е много по-силна. Кинг препоръчва да се започва със съвсем малко количество - няколко капки или малка щипка обикновено са достатъчни.

При студени напитки течната форма е по-удачна, защото прахът може да се утаи на дъното на чашата. Най-разумният подход е първо да се експериментира внимателно, за да се види дали вкусът на стевията допада, и чак след това тя да стане редовна част от кафето или другите напитки.

