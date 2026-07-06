Невероятно, но факт: Тази билка помага срещу стреса

Стресът се превърна в част от ежедневието на милиони хора. Забързаното темпо, недоспиването и непрекъснатото напрежение карат организма да произвежда повече кортизол – хормонът, който ни помага да реагираме при опасност. Когато обаче нивата му останат високи за дълго време, това може да доведе до безсъние, постоянна умора, тревожност, повишен апетит и дори натрупване на излишни килограми.

Малцина знаят, че съществува билка, която през последните години привлече сериозен интерес от страна на учените. Това е ашваганда – растение, използвано от векове в традиционната индийска медицина.

Съвременни изследвания показват, че при част от хората приемът на стандартизиран екстракт от ашваганда може да понижи нивата на кортизол и да намали усещането за стрес и тревожност. Някои проучвания отчитат и подобрение в качеството на съня, концентрацията и общото чувство за спокойствие.

Тайната се крие в активните вещества, наречени витанолиди, които подпомагат адаптацията на организма към физическо и психическо напрежение. Затова ашвагандата често е определяна като адаптоген – растение, което помага на тялото по-лесно да се справя със стресови ситуации.

Това обаче не означава, че билката е чудодейно средство. Специалистите предупреждават, че тя не може да замени здравословния начин на живот. Редовният сън, движението, балансираното хранене и почивката остават най-сигурният начин да държим стреса под контрол.

Освен това ашвагандата не е подходяща за всеки. Бременни и кърмещи жени, както и хора с определени заболявания на щитовидната жлеза или приемащи лекарства, трябва задължително да се консултират с лекар, преди да започнат прием.

А ако предпочитате добре познатите български билки, маточината също е отличен избор. Ароматният чай от нея се използва от поколения за успокояване на нервното напрежение, по-лесно заспиване и по-спокоен сън.

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