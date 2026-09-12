Васил Божков влезе в болница. Проблем с изследванията
Бизнесменът е настанен в Софиямед, а преди две години поиска разрешение от съда да се лекува във Франция заради друг здравословен проблем
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Бизнесменът е настанен в Софиямед, а преди две години поиска разрешение от съда да се лекува във Франция заради друг здравословен проблем
Какво показват данните за лятото
Тайната се крие в активните вещества, наречени витанолиди
Зам.-министър Мира Йосифова постави в Брюксел акцент върху стартиращите компании, научните организации и по-малката административна тежест
Учените смятат, че ефектът не е само химичен, а и психологически
Учени смятат, че то по-добре поддържат ангажираността им
МЗ: Няма риск от заболяване на други хора
Клиничните изследвания са проведени в УМБАЛ „Александровска“
До 60% по-скъпи са прегледите при специалисти, поскъпнали са и лабораторните изследвания
Специалистите в доболничната помощ вече могат да назначават ядрено-магнитен резонанс
На среща между образователния министър и посланикът на Израел
Източник на изображение: pexels.com/Високото кръвно наистина е една от най-разпространените пандемии, за която обществото не говори достатъчно.Медицин...
Министър Богданов: Поставяме основите за сътрудничество и за следващите 50 години
Доказва се с изследвания на кръвта и на долните дихателни пътища
Лечението е продължително с комбинации от силни венозни антибиотици
Парадоксално, но при пушачите в световен мащаб се наблюдава, че КОВИД-19 не протича тежко, ако няма придружаващо заболяване
Бизнесът ще наложи практиката за доказване на имунизация, каза депутатът от ДПС
Това показват данни от изследвания
Изследвания за надеждността на автомобилните двигатели
Лекарите продължават изследванията на сърдечния мускул