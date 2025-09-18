Регистриран е случай на коремен тиф у нас

Един случай на коремен тиф е бил регистриран у нас през изминалата седмица, сочат данни от седмичната справка за заразната заболеваемост у нас, публикувана на сайта на Националиня център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

От Отдел „Надзор на заразните болести“ в Дирекция „Обществено здраве“ към Министерството на здравеопазването уточняват, че става въпрос за жена на 33 г., която през август е заболяла и е потърсила помощ заради оплаквания от висока температурата и втрисане. В хода на диагностичното уточнение е изследвана хемокултура и е изолиран Salmonella typhi, потвърден в Националната референтна лаборатория по чревни инфекции, патогенни коки и дифтерия към НЦЗПБ, съобщава сайтът Zdrave.net.

От здравното ведомство съобщават, че е проведено епидемиологично проучване, издирени са контактните лица и са предприети действия за тяхното изследване. От там са категорични, че към този момент няма открити носители или болни от коремен тиф.

Изследвана е и вода от два кладенеца в двора на заболялата и на друго контактно лице, но няма изолирани причинители, допълват от МЗ.

Проучването на случая продължава, няма установен риск от заразяване за други лица уверяват от ведомството и посочват, че към момента жената е в добро общо състояние.

„Пациентката е лекувана по адекватен начин в Инфекциозното отделение на МБАЛ - Шумен. Изписана е. Няма втори случай на коремен тиф в област Шумен“, потвърди д-р Борянка Илчева, началник на Отдел „Противоепидемичен контрол“ в РЗИ – Шумен, цитирана от БТА.

