Защо да хапваме мандарини всеки ден

Мандарините са плодове с високо съдържание на вода, витамин С и мощни антиоксиданти. Те са ценен източник и на калий, както и на витамини от група В. Тези хранителни вещества помагат на организма да се защитава от процеси, които водят до хронични заболявания.

Подкрепа за имунната система

Редовната консумация на мандарини допринася за здрава кожа и сърце, като същевременно укрепва имунната система. Витамин С е ключов за подпомагане на защитните клетки в борбата с вирусите.

Проучвания посочват, че дози от 1-2 грама витамин С на ден могат да облекчат симптомите и да скъсят продължителността на настинката. Освен това, съединения като хесперидин и нарингенин, намиращи се в кората, помагат за облекчаване на алергични реакции.

Антиоксидантите в мандарините могат да предпазват мозъка от увреждания и да намалят риска от някои хронични мозъчни заболявания. Те помагат срещу вредното действие на свободните радикали, които са свързани с проблеми като загуба на паметта и нарушена мозъчна функция.

Мандарините помагат да имаме здрава кожа

Витамин C участва в образуването на колаген – важен белтък, който придава здравина и еластичност на кожата и съединителните тъкани.

С напредването на възрастта колагенът в тялото намалява, което се отразява на кожата. Витамин C помага за образуването на колаген, подпомага заздравяването на рани и намалява появата на бръчки.

Мандарините могат да съдействат за контрол на теглото благодарение на съдържанието си на фибри. Тези фибри създават продължително усещане за ситост, което улеснява поддържането на здравословно телесно тегло.

Освен това, някои съединения в мандарините имат потенциала да ограничат натрупването на мазнини в тялото. Антиоксидантите в плода, като витамин С и нобилетин, имат доказан положителен ефект върху сърдечното здраве, пише puls.bg.

