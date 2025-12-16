Здраве

5 храни забранени за зимата. Свалят имунитета

Алерголози и имунолози обявиха кои са храните, които не трябва да се консумират през зимата. Това съобщиха на форум в Азербайджан, пише Oxu.аz

"Храненето не е просто калории, то е мощен лост за влияние върху имунната система, способен да предотврати или, обратно, да предизвика развитието на заболявания," категорични са лекарите.

Трябва да се избегнат храни, които намаляват естествените защитни механизми на организма и увеличават уязвимостта му към инфекции.

Нежелателно е за употребяват в големи количества солени, пушени храни, полуфабрикати, както и сладкиши и ястия, богати на трансмазнини.

Тези продукти негативно влияят на имунната система, причиняват увеличаване на хроничното възпаление и влошават състоянието на червата.

