Варените картофи докарват ли диабет? Ново проучване

Редовната консумация на пържени картофи сериозно увеличава вероятността от развитие на диабет тип 2, докато варените, печени или картофено пюре не носят такива рискове за здравето, заключават учените, резултатите от проучването на което са публикувани в списание BMJ.

"Наблюденията показват, че честата консумация на пържени картофи, но не и други варианти за приготвянето им, допринася за повишен риск от развитие на диабет тип 2", се казва в статията.

Учените направиха проучване на 205 000 души. В резултат на това се оказа, че яденето на поне три порции пържени картофи седмично (при условие, че една порция е равна на 110-170 грама) е повишило стойностите и сигнализира за риск за здравето.

В същото време като цяло употребата на картофи има малък ефект върху вероятността от развитие на диабет. Но замяната на картофите в диета с пълнозърнести храни намалява риска от диабет с 19%.

"Варените картофи могат да бъдат част от здравословна диета, но пълнозърнестите ястия все пак трябва да се предпочитат", казват учените.

