Лесен готварски трик дава хрупкави и златисти пържени картофи
Готвачи обясняват защо краткото накисване прави картофите по-добри
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Готвачи обясняват защо краткото накисване прави картофите по-добри
Най-опасни си остават пържените
Отговорът дава гастроентеролог
Flippy 2 може да готви няколко ястия с различни рецепти едновременно, намалявайки нуждата от кетъринг персонал
Картофите от специален сорт се бланшират в оцет и шампанско
Желаещите да ги опитат чакат между осем и десет седмици след предварително записване
Започват една след друга измамите по Черноморието
Единодушието в езиково разделената Белгия е рядкост, но парадоксално се оказа, че порция пържени картофи могат да обединят и фламандци, и валонци. Бел...
Броим 50 лева за VIP шатра до морето във Варна Варна. 20 лева може да ни излезе разпускането на градския плаж във Варна, ако решим да похапнем край м...
По-добре пържете картофите вкъщи