Пет открития на 2025 г., които променят медицината

През 2025 г. се появиха резултати от множество изследвания, които ще подхода към лечението и превенцията на болести, както и удължаването на живота.

1. Възстановяване на ДНК и заздравяване на тъкани: експериментално лекарство за клетъчна реставрация

През 2025 г. специалисти от клиниката Cedars-Sinai обявиха разработването на ново експериментално лекарство, наречено TY1, което стимулира естествените процеси на ремонт на ДНК в увредени тъкани. Изследванията показват, че TY1 помага на тялото ефективно да "поправи" увредените гени и да възстанови тъканната структура.

2. Изкуствен интелект в диагностиката: ускорение и точност на вземане на решения

Според тазгодишното проучване на IDA Ireland за водещи медицински иновации, AI алгоритмите все по-често се използват за диагностика, клинична подкрепа при вземане на решения и анализ на изображения.

Например, в кардиологията и онкологията такива системи могат да откриват патологии в ранните стадии с висока точност – по-рано, отколкото е възможно при традиционните методи.

3. Пробиви в онкологията – персонализирано лечение

Една от ключовите теми за 2025 г. беше разработването на точкова или персонализирана онкологична терапия. Според Световната фондация за изследване на рака, изследователите са постигнали значителен напредък: открити са нови мишени за лечение на агресивни и резистентни форми на рак, включително детски мозъчни тумори и метастатични ракови заболявания.

4. Удължаване на младостта: Намиране на лекарства, които влияят на възрастта на молекулярно ниво

Една от най-обсъжданите медицински теми е дълголетието. През 2025 г. интересът към изследвания, насочени към забавяне на процеса на стареене, значително се увеличи. Затова група учени представи подход към мрежовата медицина, в рамките на който бяха идентифицирани съществуващи лекарства, които могат да повлияят на ключовите "маркери на стареене" – гени и молекулярни пътища, свързани с възрастови промени.

5. Превантивна медицина: Ранна диагноза преди появата на симптоми

Едно от най-амбициозните събития за 2025 г. беше стартирането на мащабно десетгодишно изследване с пълно ЯМР сканиране на 100 000 доброволци. След завършване на програмата лекарите ще получат най-голямата база данни с изображения на органи, кръвоносни съдове, кости, тъкани в историята, заедно със здравна история, генетика и начин на живот, пише The Guardian. Това ще даде възможност на медицината да премине от "реактивен" подход – лечение, когато заболяването вече е налице – към превантивен: идентифициране на риска и предотвратяване на заболявания още преди появата на симптоми.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com