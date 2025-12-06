Царската билка, която подобрява вкуса на всяко ястие

Босилекът е познат под името “царска билка” и “лек за 101 болести”. Той помага при редица състояния на организма и предотвратяването им. Съдържа хранителни вещества и съединения, които могат да помогнат за предпазване от хронични заболявания, включително рак, диабет, сърдечни болести и артрит“, твърди диетологът Джилиан Кълбъртсън. „Освен това босилекът има антибактериални и противовъзпалителни свойства. Може дори да подобри психичното ви здраве в зависимост от сорта и формата, които използвате.“

Какво представлява босилекът?

Босилекът (научно наименование: Ocimum basilicum) е билка, която се използва както у нас, в италианската и в югоизточноазиатската кухня, например в тайландската и виетнамската храна. Той се предлага в много разновидности с различни вкусове, цветове и форми на листата, така че възможностите за приготвяне и консумация са неограничени.

„Босилекът е чудесен източник на витамин К, особено сушените листа. Витамин К помага за укрепване на костите. Той също така играе важна роля в способността на кръвта да се съсирва. Но това е само върхът на айсберга.“



Преглед на 24 проучвания при хора установява, че всички те съобщават за резултати в полза на здравословните ефекти на босилека, включително положително въздействие върху:

Кълбъртсън споделя пет основни ползи за здравето от босилека:



1. Предпазва от увреждане на клетките



Листата на босилека са пълни с антиоксиданти – естествени съединения, които защитават клетките на тялото. Клетките се увреждат от оксидативен стрес, когато в тях има твърде много свободни радикали. „Тялото произвежда свободни радикали в отговор на стрес и възпаление. Свободните радикали идват и от излагане на фактори от околната среда, като цигарен дим и ултравиолетово (UV) лъчение“, обяснява Кълбъртсън. „Но антиоксидантите действат като щит срещу свободните радикали и здравословните проблеми, които те причиняват.“



Ако не се контролира, оксидативният стрес може да доведе до здравословни състояния, които включват:



2. Предотвратява рак



Няколко проучвания демонстрират потенциала на етеричното масло от сладък босилек да предпазва от някои видове рак. В едно лабораторно изследване сладкият босилек е предотвратил растежа на човешки ракови клетки на дебелото черво в епруветки. В друго проучване учените установяват, че екстракти от листата на шест различни вида босилек имат противоракови свойства. Босилекът е попречил на способността на раковите клетки да растат и да се делят, като в крайна сметка ги е унищожил.



„Има все повече доказателства, че босилекът може да бъде мощен инструмент за превенция на рака“, казва Кълбъртсън. „Но изследователите трябва да проведат повече проучвания при хора, за да потвърдят тези обещаващи резултати и да разберат какво количество босилек трябва да се консумира.“



3. Помага за контролиране на кръвното налягане и холестерола



Практикуващите традиционна китайска медицина (ТКМ) от векове лекуват сърдечносъдови заболявания с босилек – и то с основание. Проучвания, които не са провеждани върху хора, показват, че той може да намали високото кръвно налягане и да подобри нивата на холестерола.



„Освен това свещеният босилек съдържа евгенол – масло, което може да помогне за понижаване на кръвното налягане чрез отпускане на кръвоносните съдове“, отбелязва Кълбъртсън. „Проучванията са тествали няколко форми на босилек, включително екстракти, листа и прах от листа.“



4. Подобрява нивата на кръвната захар



Както проучвания при хора, така и лабораторни изследвания показват специалната способност на босилека да контролира кръвната захар. Например, учените наблюдават, че екстрактът от босилек допринася за значително намаляване на нивата на кръвната захар при лабораторни модели на диабет. Друго проучване, което не е проведено върху хора, показва подобни ефекти с екстракт от свещен босилек.



„Проучванията при хора са в начален етап, но показват някои вълнуващи потенциални ползи за управлението на кръвната захар и диабет тип 2“, казва Кълбъртсън. „Но се нуждаем от повече изследвания, за да разберем напълно въздействието на различните видове босилек върху здравето на кръвната захар.“



5. Подобрява психичното здраве



Изследванията показват, че ежедневната консумация на босилек може да повлияе на много аспекти на психичното здраве. В четири различни проучвания при хора е доказано, че свещеният босилек:



Подобрява когнитивните функции

Намалява стреса

Подобрява настроението

Подобрява съня



Друго лабораторно проучване, което не е проведено върху хора, показва, че етеричните масла от босилек имат потенциала да намалят депресията и свързаната със стрес и възраст загуба на памет. „Резултатите бяха толкова положителни, че изследователите заключиха, че е време да се провери дали босилекът може да подобри симптомите, свързани с болестта на Алцхаймер“, казва Кълбъртсън. „Ще бъде интересно да разберем по-добре потенциала на босилека, след като бъдат проведени повече изследвания.“



Как да включим босилека в здравословна диета



Преди да се втурнете да си набавяте добавки с босилек, Кълбъртсън има няколко предупредителни думи.



„Ако искате да добавите босилек към диетата си, за да подобрите конкретно медицинско състояние, първо трябва да се насочите към хранителни източници, а не към добавки, и също така трябва да говорите с вашия лекар.“



„Той може да ви помогне да се уверите, че консумацията на твърде много босилек няма да взаимодейства с лекарствата, които приемате. Например, босилекът в комбинация с медикаменти за разреждане на кръвта може да я разреди прекалено много. Съществува и риск кръвната ви захар или кръвното налягане да спаднат твърде ниско, ако приемате едновременно босилек и лекарства за тези проблеми.“



Повечето хранителни магазини предлагат както пресни, така и сушени листа от босилек. Можете да намерите и по-редки сортове на фермерските пазари и в магазините за етнически храни.



„Вкусът на сушения босилек обикновено е по-силен. Така че, ако разполагате само със сушен, използвайте от една втора до една трета от количеството пресен босилек, което ви е необходимо“, препоръчва Кълбъртсън. „Използвайте листата и обръщайте специално внимание на вида, с който разполагате. Някои видове босилек, като сладкия и италианския, е най-добре да се използват пресни като гарнитура. Но други видове, като тайландския босилек, могат да издържат на топлина и да бъдат готвени.“



Както и да изберете да го консумирате, можете да се чувствате добре, знаейки, че не само радвате вкусовите си рецептори, но и подобрявате здравето си.

