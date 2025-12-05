Борисов с ключов ход за пенсиите

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов сподели в TikTok видео, в което описа приоритетите на ГЕРБ в изготвянето на нов бюджет за страната. Той каза, че партията му има 5 точки, на които ще държи.
"Най-важните неща в бюджета, които защитава ГЕРБ: отпадането на данък "дивидент", осигуровките, СУПТО и развързване на работните заплати. В социалната сфера – 10% увеличение за всички българи, както пенсиите, така и майчинството и всички останали договорености, които се надявам днес тристранката да одобри – синдикати, бизнес и правителство, и следващия вторник да бъде внесен бюджетът", сподели Борисов.
@gerb_party #Борисов: Изцяло нов бюджет до Нова година! Без СУПТО, без увеличаване на осигуровки, без вдигане на данъци в бюджета! #boyko #borissov #boykoborisov #бюджет ♬ original sound - GERB
