Борисов би отбой за данък "дивидент" и 2% вноска за пенсия

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията ще отстъпи от данък "дивидент", от 2% вноска за фонд "Пенсии" и ще предложат процентът да е един. Няма да се въвежда и Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО).

Коментарите си той направи, след като по-рано днес финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че тристранният диалог е възстановен, а следващата седмица ще бъдат обсъдени конкретните мерки с бизнеса и синдикатите.

Считайте, че този бюджет е изтеглен, не се проведе вчера бюджетна комисия и нищо няма да се случи, докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии, каза Борисов.

По думите му има три варианта за бюджета, ще бъдат преработени разходната и приходната част.

Първата възможност е бюджетът да бъде изтеглен и процедурата да започне отначало. Втори вариант – ако се разберем със синдикатите, работодателите - аз съм твърдо убеден, че ще стане, защото ще отстъпим от това, което не ми харесваше – данък "дивидент", вдигане на пенсионната вноска на 2%, мисля, че ще стане 1%, но да минат срещите, поиска Борисов. Във вторник всички страни се очаквало да предложат своите варианти. Но ние, така или иначе, ще направим отстъпки, мисля, че ще убедим и другите партии, и тогава се събира бюджетна комисия, вече е минало и първото четене, и в много кратък срок тези предложения, под които сме се описали всички, ще влязат и ще можем да финализираме годината с приет бюджет, обясни процедурата бившият премиер. Ако не стане, се отива на третия вариант – предлага се законопроект за т.нар удължителен бюджет, за да може от 1 януари все пак хората да си получават пенсиите и заплатите. Аз предпочитам да има редовен бюджет, подчерта председателят на ГЕРБ. Внесеният вече бюджет няма да бъде гласуван от депутатите на ГЕРБ.

На въпрос защо доскоро министрите, управляващите, обясняваха, че това е единственият възможен бюджет, и сега се оказва, че има алтернатива, Борисов уточни, че това е единствено възможен бюджет в рамките на тази коалиция, но е станало ясно, че бизнесът и други, не са съгласни с него. По думите му АИКБ са направили протеста на "Продължаваме промяната-Демократична България" и те няма защо да се хвалят. "Даже сутринта ги слушах с Божидар Божанов кой ме е дръпнал за ушичките. Тези хора стават и лягат с мен“, коментира Бойко Борисов. "Дойде министър, който каза, че Петков (Кирил) и Божанов го плашат, защото не им давал поръчка за 600 милиона. Да дойдат да ме пипат по ушичките и Божанов, и Мирчев, да ми хванат единият - едното ушенце, другият – другото, и да видят резултатът какъв ще бъде, защото съм страхлив, според тях“, продължи той.

На въпрос за концесията на спортния тотализатор, която се предлага в проектобюджета чрез преходни и заключителни разпоредби, отговори, че е готов да се откаже от всички концесии. Но подчерта, че 44 млрд. лв. са влизали и излизали като оборот в хазартния бизнес в България за тази година. Отчетената законно в НАП печалба от хазартна дейност е 2 млрд. лв., т.е. два милиарда са извадени от джобовете на българи и българки, които играят хазарт. В същото време единственото държавно дружество в този хазарт печели едва 70 млн. лв. Не е ли по-редно да се даде на някой частник, попита бившият премиер.

Борисов не отрече за напрежение с партньорите от БСП по отношение на бюджета във връзка с вчерашното изявление на председателя на партията и на "БСП-Обединена левица“ Атанас Зафиров. Събрали сме се две десни партии и две крайно леви, коментира Борисов. И уточни, че спорът е от първия ден – те искат да се взима от богатите и да се дава на бедните, ГЕРБ, като дясна партия, искат бизнесът, тези, които произвеждат благата, да се чувстват щастливи. Направихме компромиси, но видяхте до какво доведоха – АИКБ, други работодатели, не се съгласиха с този компромис и аз отново се върнах позицията, която имах 20 години, посочи Борисов. ДПС, по думите му, искали колкото може хората да получават повече.

Бойко Борисов уточни, че уважава Зафиров и вчера сутринта той е бил в неговия кабинет заедно с Кирил Добрев, Драгомир Стойнев, така че всичко, за което говори, те са го чули. Всяка партия говори на своите избиратели, не съм склонен на загубя моите за това да накажа бизнеса, изтъкна лидерът на ГЕРБ. И припомни, че БСП са получили т.нар. швейцарско правило, повишаване на пенсиите и не може само той да прави компромиси. Борисов поясни, че на вчерашната среща са се разбрали всеки да си защитава позицията. Коалицията е толкова разклатена от първия ден на създаването, че изглежда страшно стабилна, коментира лидерът на ГЕРБ.

