Борисов разкри новата политическа прегръдка

Данъци не увеличаваме. Това отсече лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в изявление пред медиите. Той отговори на въпроси, свързани с параметрите на бюджета за следващата година.

„Протестите са хубаво нещо, това е демокрация“, каза Бойко Борисов във връзка с днешния протест на ПП–ДБ.

"Протестите са хубаво нещо. Това показва, че има демокрация. В някои държави, които Радев харесва, няма протести. През 2019 г., когато ви вкарах в чакалнята на еврозоната, тогава започнаха общи протести на ППДБ, "Възраждане" и Радев. Сега, когато ви вкарвам в еврозоната, те пак се прегръщат. Каквото и да правят, ще удържа още един месец и ще ви вкарам в еврозоната", увери Борисов.

"Съгласих се с другите две партии, защото казах, че няма да предложим пак постна пица от времето на Дянков. Ако сте чели какво пише в договора, там е записано, че когато две партии гласуват "за", няма значение какво ще гласува третата партия. Този бюджет е такъв", призна председателят на ГЕРБ.

„Колкото и да се пънат ПП–ДБ, ще удържа и ще ви вкарам в еврозоната. Нека ги видя довечера прегърнати с "Възраждане", посочи Борисов.

Председателят на ПП Асен Василев обяви, че днес протестът ще бъде мирен, но ще се блокира парламентът, обърна внимание лидерът на ГЕРБ.

"България е с най-ниските данъци и такси. Преди 15 дни ДБ-тата казаха, че трябва да режем. Казах им, че постна пица „Дянков“ отново няма да правя", продължи Борисов.

"Не обяснявам какво коментират политически лидери. Не съм мърдал от България, проверете. Радев не смее да каже името на Пеевски", заяви Борисов.

"Критиките на Европейската комисия всъщност не са критики, защото те добре знаят, че когато получим дерогацията за отбраната, отиваме на 2,7% дефицит", сподели той.

"Съгласен съм тотото да се даде на концесия. Едни от най-добрите десни мерки са концесиите. Трябва рязко да се променят концесиите по добиването на редки метали. Концесиите са на 4%, а през този период златото се вдигна двойно, медта няколко пъти. Ние обаче взимаме една и съща такса и това не е справедливо. Тунелът под Петрохан също може да не се направи на концесия", продължи той, коментирайки предложения за промени в бюджета, внесени между двете четения. Едно от тях е са концесиониране на тотото, друго - за заделяне на 2 млрд. за закупуване на рафинерията в Бургас.



По думите му, пенсионните фондове също са съгласни да инвестират в инфраструктура.



"Разликата в приходите в частните и в държавния хазартен играч е с голяма разлика. При концесия имаме права да я проведем, но се явяват всички, които искат да участват. Това е публична процедура. Когато се обяви, че концесионната такса е минимум двойна на това, което сега изкарва тотото и на спортистите им се обясни, че този двойни суми ще отидат директно при спорта... Нищо тайно няма. Концесията дава право да се направи", обясни Бойко Борисов. И посочи, че държавата не е добър стопанин.



"Мога да гарантирам, че ако не е така, както казвам, ГЕРБ ще се оттегли", обеща лидерът на партията.



"Всички тръпнем в очакване какво ще се разберат за Украйна. От една страна има голямо раздвижване на американските войски край Венецуела. От друга страна вървят преговори как ще се завърти целия този план. Всички искаме да спре войната. В точка 14 имаше неща, които мен ме притесняват. Това е солидарната отговорност. По мои изчисления България трябва да участва някъде със сума от порядъка на 600 млн. евро", каза бившият премиер.



"Какво ще се случи с рафинерията на "Лукойл" само Тръмп знае", отсече Борисов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com