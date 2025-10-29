Борисов захапа Радев, проговори за Киселова

"Ще коментирам президента Румен Радев, само ако е казал откъде да вземем днес 1,5 млн. лв. за Боташ", заяви пред медиите в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Относно оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание (НС), Борисов заяви, че оставка не се гласува и напомни, че оставка не се гласува и кога е била избрана тя за постта, който заемаше.

"Сега ще има председателски съвет. Сега си залегна ротацията в споразумението", каза още той.

Борисов заяви, че не вижда смисъл да има напрежение с БСП.

