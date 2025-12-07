Политика

Борисов събра извънредно младежите на ГЕРБ, какво обсъдиха

Пред младите хора на партията говориха и Теменужка Петков и Любен Дилов-син

Снимка: БГНЕС
07 дек 25 | 16:06
319
Агенция Стандарт

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов събра на извънредна среща младежката структура в централата на партията.

Освен Борисов, пред младите хора на партията говориха министърът на финансите Теменужка Петков и Любен Дилов-син.

"Днес заедно с Бойко Борисов, Теменужка Петкова и Любен Дилов обсъдихме ролята на младите в ГЕРБ, бюджета и бъдещето на партията. Като поколение Gen Z ние сме енергията и двигателят на промяната.

Бойко Борисов ни насърчи да бъдем активни и да работим смело за бъдещето на ГЕРБ и ГЕРБ МГЕРБ - София. Продължаваме напред!", написа в социалната мрежа Калоян Желев, един от активистите в младежката структура.

Автор Агенция Стандарт

