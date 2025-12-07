Митов с разкритие! Вандалите на протеста - повече от 100

МВР свърши основната си работа. Това каза вътрешният министър Даниел Митов по повод на сблъсъците в София на 1 декември в ефира на БТВ.

"МВР запази живота и здравето на хората и да задържа нарушителите на реда", обясни той. Митов разкри, че вандалите, които палеха и трошаха на 1 декември, са били повече от 100.

"Бе важно да няма полицейско насилие. Ако полицията бе употребила сила, сега щяхме да си говорим за окървавени протести", добави Митов.

За спирането на тока по време на протеста Митов каза: Случаят се разследва.

"Не се опасявам от гражданска война в България", категоричен бе Митов.

Той изрази огромната си тревога от начина, по който политически лидери на опозицията се опитват да дехуманизират своите опоненти. „Това са го правили болшевиките и нацистите. Не се прави така“, добави той.

