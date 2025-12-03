Борисов с видео в ТикТок! Проговори за годежа, сватбата и сглобката

Е, както казва народът: Всяко зло за добро! Днес референдума на Радев срещу еврото, мощно подкрепян от проруските партии, не мина. И не мина как? Благодарение на ГЕРБ, на ПП-ДБ, и “Ново начало”. Това обяви във видео в TikTok лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Аз мисля, че нашите младежи скоро трябва да разберат как започна годежа, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката. Трябва да го знаят“, добави той.

Днес депутатите отхвърлиха искането на президента Румен Радев за провеждане на референдум за еврото.

Гласуваха 217 депутати. Против искането гласуваха 131 души. След поискано от лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов прегласуване, вота си дадоха 219 души. Против бяха 135. Така предложението за провеждане на национален референдум окончателно беше отхвърлено.

Радев, който месеци наред правеше пропаганда с искането си за референдум, не прати свой човек в пленарната зала, за да представи мотивите на "Дондуков" 2. Председателят на НС Рая Назарян загря телефона му, но Радев се скри.

