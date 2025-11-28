Скандал в парламента! Асен Василев заплаши Борисов

Асен Василев заплаши Бойко Борисов пред десетки насъбрали се журналисти в кулоарите на парламента.

"Айде в понеделник да направим един протест, за да покажем на г-н Борисов дали е наш или на АИКБ", гласи заплахата на Василев, по повод думите на лидера на ГЕРБ, че протестът в сряда е бил организиран от АИКБ.

Още в началото на изявлението на Борисов в парламента изнендаващо се появиха Ивайло Мирчев и Асен Василев, за да искат обяснение защо още не е изтеглил бюджета.

Василев отново изпадна в истеричен изблик и започна да рекламира нов протест срещу правителството в понеделник.

След заплахите за нов протест, Василев и останалите представители на ПП-ДБ си тръгнаха.

"Това си е тяхна работа, какво да направя аз? Нека да се събират колкото искат.

Имаме много добра работна атмосфера със синдикатите и работодателите. Що не ме пипат по ушичките? Страхливеца да се покаже.

Това им е цялата политика на ПП-ДБ. Сутринта Божанов казва не знаем какво ще се случва, ако свалим правителството, но и ГЕРБ не знаят.

Сутринта казваме, че сме възстановили диалога. Защо 4 г. те не вкараха конвергентен доклад за да влезем в еврозоната. Пак съм виновен аз", каза Борисов.

