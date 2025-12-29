Борисов с предупреждение към пребоядисаните млади комунистчета /ВИДЕО/

Играете опасна игра, не я разбирате. Не го правете! Това предупреди с видео във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Искам да ви кажа на тези пребоядисани млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха възродителния процес, а ние тогава като млади офицери ни изпратиха там Дулово, Каолиново, Разград да пазим реколтата Играете си с нещо, което не разбирате, което е страшно опасно за държавата.

Не го правете. Това е лошо за България", категоричен бе Борисов.

Ето видеото му:

