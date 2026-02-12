Петър Кичашки: Сандов, Рашков, Терзиев да понесат отговорност за демоничната секта!

Препоръчвам всеки да изгледа интервюто на г-жа Бенатова и г-жа Шикерова с жената, която си е оставила детето при Калушев. Ще ви настръхнат косите. Това е класическа опасна секта, от тия, за които ще можем да гледаме документални филми по “Нетфликс” след някоя година. Всичко, което ни беше казвано и показвано се оказа вярно. Секта, педофилия, прераждания, чудо. Отречено по начин, по който несъмнено ги доказва. Това заяви Петър Кичашки, съсобственик на "Галъп интернешънъл" в пост във Фейсбук.

Сега, аз имам редица ключови въпроси. Първо, какво се случва с политическият чадър над тази секта? Какво правим с министъра на околната среда, който ги легитимира? Борислав Сандов ще носи ли някаква отговорност за деянията си? А Бойко Рашков, който закрива полицията в района, очевидно, за да няма кой да ги закача? А Васил Терзиев, който ги спонсорира и който като Матросов излезе да ги брани още в самото начало без никой да го е питал? - пита Кичашки.

И заявява:

"Вижте, тази секта е очевидно изключително опасна. Питам - има ли висши политици, от коя и да е партия, които са били част от тази секта? Има ли политици, които да са участвали в техни ритуали? Има ли политици, които да са покровителствали и защитавали тази демонична секта? Ако има, те каква отговорност ще понесат? Ама наистина, истинска политическа и юридическа отговорност.

Ако политици от която и да е друга партия на терена, бяха свързани така с тази секта, сега щеше да имаме протести на площада. Но понеже е тази коалиция и нещата се полага огромни усилия да се потопят. В ерата на интернет обаче това няма как да стане. Сега, с оглед на това, мисля, че президентът Йотова допусна историческа грешка с избора на служебен премиер именно от тази партийна клика.

Гледайте интервюто. И Бог да пази България. Имаме нужда!"

