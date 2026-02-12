Пламен от хижата е работил със Сталоун, Шварценегер, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и куп други

Убитият Пламен Статев в хижа „Петрохан" е бил специалистът, координирал специалните визуални ефекти на редица холивудски мегапродукции, съобщи „България Днес“.

Загиналият е работил с част от най-известните актьори в световното кино, сред които Силвестър Сталоун и Морган Фрийман. Това става ясно от негови публикации, посветени на професионалната му дейност в различни сайтове, с които „България Днес“ разполага.

Мъжът, който бе екзекутиран заедно с Ивайло Иванов и Дечо Василев в бившата хижа „Петрохан“ в село Гинци в края на миналия месец, е участвал в координацията на визуалните ефекти за филмите „Договорът“, „Рамбо“, „Непобедимите“ 1 и 2, „Главно представление“, „Конан варварина“, „Денят на мъртвите“ и „Паяци“. В професионалната си кариера той е работил с актьори като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Джет Ли, Долф Лундгрен, Мики Рурк, Джейсън Момоа, Брус Уилис, Чък Норис, Жан-Клод Ван Дам, Арнолд Шварценегер, Морган Фрийман, Джон Кюсак и други, включително и български популярни личности.

