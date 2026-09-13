Пламен от хижата е работил със Сталоун, Шварценегер, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и куп други
Бил спец по ефектите
Следете всички новини, анализи и коментари за Сталоун. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Разкритие на сексбомбата
тайсън Фюри се готви като Роки за Уайлдър
Това са холивудските актьори Силвестър Сталоун и Джейсън Стейтъм
Фалшивият паспорт на Рамбо в топ снимките на Гардиан
Слай режисира полицейската драма The Tenderloin
В „Крийд 2“ за последно влиза в култовата роля
Силвестър Сталоун най-сетне ще изиграе ролята на истински злодей. Той ще е главатар на мощен клан от мафията в сериал, създаден по книгата "Омерта" на...
Дарина Павлова поздрави своя приятел Силвестър Сталоун за спечеления от него "Златен Глобус". Тя пусна своя снимка с актьора и написа "Поздравления! Т...
Холивудската звезда Силвeстър Сталоун продаде на аукцион шлем, принадлежал на легендата от Формула 1 Айртон Сена. Купувачът е заплатил за каската $43...
Легендата на Холивуд Силвестър Сталоун продава имението си в курортния град Ла Куинта (Калифорния) за сумата от 4,2 млн, долара. Архитектурата в луксо...