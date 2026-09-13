Всичко за Сталоун

Следете всички новини, анализи и коментари за Сталоун. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно Спорт
Сталоун е новия Кръстник

Сталоун е новия Кръстник

Силвестър Сталоун най-сетне ще изиграе ролята на истински злодей. Той ще е главатар на мощен клан от мафията в сериал, създаден по книгата "Омерта" на...

03 май | 3:00
0 коментара
7222