Пламен от хижата е работил със Сталоун, Шварценегер, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и куп други
Бил спец по ефектите
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Това са холивудските актьори Силвестър Сталоун и Джейсън Стейтъм
Няма да гледаме топ мачовците в деветия филм от поредицата
Холивудските звезди са двойка в "Механикът: Възкресение" Екшън звездата Джейсън Стейтъм пристигна вчера следобед в София. Холивудският ас дойде за сн...