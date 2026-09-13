Борислав Цеков и Петър Кичашки купиха легендарен завод
Собствениците на "Галъп" разкриха инвестиционните си планове
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Собствениците на "Галъп" разкриха инвестиционните си планове
Президентът Йотова допусна историческа грешка с избора на служебен премиер именно от тази партийна клика, заяви съсъбственикът на "Галъп"
Дипломацията вече не е хайверна, а социално мрежова
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