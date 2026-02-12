Президентът Илияна Йотова каза датата на изборите. Тя направи това на брифинг в Президентството, след като връчи на Андрей Гюров мандат за съставяне на правителство. Още при подаването на папката Йотова каза на Гюров, че очаква да й представи състав на служебен кабинет в рамките на една седмица.

Ако не се случи, указите за назначаване на служебното правителство и за насрочване на парламентарните избори ще бъдат издадени на 19 февруари. Това означава, че вотът за парламент ще е на 19 април.

Очаквайте подробности!

