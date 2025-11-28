Борисов с 3 варианта за бюджета

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира резултатите от проведената среща в Министерството на финансите, посветена на проектобюджета за 2026 г., като подчерта, че развитието оттук нататък зависи изцяло от постигнат консенсус между политически сили, синдикати и работодателски организации.

По думите му кабинетът на практика е изтеглил бюджета, тъй като не е проведено заседание на Бюджетната комисия.

„Тези хора непрекъснато си играят с думите, всяко тяхно изказване е какво бил казал Борисов. Борисов бил казал, че този бюджет няма да се гледа. Считайте, че е изтеглен. Нищо няма да се случи, докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии“, заяви той, коментирайки настояването на ПП–ДБ за официално оттегляне на финансовата рамка.

Борисов очерта три възможни варианта за развитие. "Изтегляне е единият. Вторият е, ако се разберем със синдикати и работодатели - аз съм убеден, че ще се разберем за данък дивидент и другите спорни моменти... Ако не - отиваме на трети вариант - ще се предложи удължителен бюджет, за да се плаща от 1 януари заплати и всичко останало. Удължителен бюджет няма да бъде гласуван от депутатите от ГЕРБ", каза още Борисов.

На въпрос има ли четвърти сценарий – предсрочни избори – Борисов отговори лаконично: „Това е най-лесното“. Той припомни, че спорът между формациите започнал още в първия ден, тъй като позициите за бизнес средата се разминават. „Ние като дясна партия искаме тези, които произвеждат благата, да се чувстват щастливи. Направих компромиси, но АИКБ не ги прие и се върнах към позицията, която имам 20 години. ДПС пък искат всички хора да получават повече“, допълни той.

Борисов разкри и разговорите от последните дни. „Вчера Зафиров беше около три часа и половина в кабинета ми, заедно с Драго Стойнев и Кирил Добрев. Ние сме 66 депутати. Трябва ли да загубя подкрепата на бизнеса, която имам, заради 15 техни депутати? Не мога само аз да правя компромиси“, каза той.

Той подчерта, че всяка партия отстоява позициите си пред своя електорат и няма да жертва доверието на избирателите си за сметка на бизнес средата. „Когато казах, че не ми харесва бюджетът, всички мълчаха. Сега бизнесът реагира остро – и основателно, защото това е нашата политика от 20 години. Просто ни върнаха там, където ни е мястото. Не съм изненадан от позицията на БСП – даже се разбрахме всеки да си защитава тезите“, заключи Борисов.

