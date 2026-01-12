Наш култов певец направи смразяващо разкритие

Константин бил талисман на Георги Илиев, покойният бос на ВИС-2. С това певецът сам се похвали, като уточни, че все пак имал приятели и от други фирми. И на Коцето обаче се случвало да попадне в напрегнати ситуации, включително насред престрелка между две групировки. Дори в този момент хитовият изпълнител не спрял да пее.

Коцето, който на 17 юли, следващата година ще празнува 50-ия си юбилей, бил сред певците, които работели в култовия ресторант „Кошарите“. В него се събирали не само актуалните попфолк звезди, а и доста хора от родния ъндърграунд. „Всички ме обичаха, но моята фирма и ресторантът, в който работех, бяха по-скоро към висаджийската група – Мето Илиенски, Жоро Илиев и други“, обясни Константин.

Надницата му била 20 лева, но ако нямало оборот, не получавал нищо. А се случвало да има и такива вечери, в които Коцето си тръгвал без заплащане.

Прибирал се пеша, като вървял в студа по 7-8 километра. „Случвало се е и да искам да си купя сандвич, но да нямам пари и да си легна гладен“, връща се назад във времето изпълнителят.

Коцето все пак може да се похвали, че е сред певците в жанра, познали щедростта на знаковите фигури от ъндърграундa, и по-точно на Георги Илиев. Босът на ВИС-2 веднъж изненадал приятно певеца с 1000 марки. Направил го в края на един от поредните им приятелски разговори в „Кошарите“.

Тогава Георги Илиев се поинтересувал как върви ремонтът, който Коцето правел в тогавашния си дом. От дума на дума босът на ВИС-2 решил да помогне на певеца финансово. „Много майки са разплакали сигурно, но за мен това бяха мъжкари и пичове, от които съм научил много неща. От тях лошо не съм видял“, сподели Коцето, като даде пример с мъжката дума.

Хитовият певец си припомни и случка, при която въпросните „мъжкари“, както ги нарече, вадили оръжия и стреляли в ресторанта, в който работел. Коцето обаче тогава не спрял да пее. „Не беше хубаво да не пееш, въпреки че аз се ползвах пак с привилегии“, заяви той с усмивка.

Вечерта, в която станало наистина опасно, започнала напрегнато. Коцето пеел в ресторанта между две групировки, както обясни. Едната се била разположила в единия край на заведението, а другата – в другия. Певецът общувал с хора и от двете групи, понеже имал много приятели. Затова дори напрежението да ескалирало, той не очаквал да бъде засегнат.

И все пак взел предпазни мерки. Преценил къде точно да застане, ако ненадейно завалят куршуми. И добре че го направил, защото не минало много време и от едната група се надигнал близък на Коцето. Всъщност мъжът даже бил негов роднина, както и на братовчедка му – певицата Лияна. Въпросният мъж скочил с автомат в ръце и започнал да стреля. „От другата страна е Жоро Илиев, който не можа да остане безучастен...“, разказа Коцето, като допълни, че през цялото време не спрял да пее, пише Уикенд.

