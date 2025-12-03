Смяна! Ето кого пробутва Радев напред СНИМКА

Има нова фаворитка на президента Румен Радев. Цвета Тимева ще има главна роля в политическия му проект, съобщи „Филтър“.

Тимева е главен секретар на президентството и дели власт с началника на кабинета на Румен Радев, бившият служебен премиер Гълъб Донев.

За разлика от вече публично изхабените лица на министрите му, секретари и съветници като Николай Копринков и Пламен Узунов, Цвета Тимева не е била в светлината на прожекторите.

Около проекта на Радев за влизане в политиката продължават да се носят легенди и все още е обвит в мистерия. Според социолози той ще изкара до урните голям процент от негласуващите в последните години.

Липсата на кадри и свежи лица в новия проект обаче остава един от проблемите на държавния глава. До края на мандата му остава 1 година. Очакванията са администрацията да си тръгне заедно с него и повечето от хората да влязат в политиката с новата партия.

Цвета Тимева е от Бургас. Според информация на „Филтър“ тя е близка със съпругата на президента от морския град. По-късно пътищата им се разделят, но през 2017 г. отново се събират на „Дондуков 2“.

За Цвета Тимева се знае малко, включително и в президентството. Живее под наем в ж.к. „Младост“. Има син Александър, който е учил в чужбина. Тимева е строителен инженер, а кариерата й се развива в Агенция „Пътна инфраструктура“ при управлението на ГЕРБ, когато става и директор. В АПИ Цвета Тимева работи заедно със Стела Попниколова, която е директор на друга структура в АПИ.

Случайно или не, в първото служебно правителство, назначено от Румен Радев през 2017 г., регионален министър е съпругът на Стела Попниколова Спас. Той е бизнесмен и с фирмата си участва в строежа на пътища в България. След края на мандата на правителството начело с Огнян Герджиков Попниколов се връща в бизнеса. Във фирмата му работи и Попниколова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com