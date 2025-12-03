Изловиха ги! Бобоков и Божков заговорничат в тузарско заведение

Само няколко часа, след като обяви в комфортния ефир на бТВ, че с подсъдимия Васил Божков си "пушат от време на време пуричките, но нямат общ бизнес", близкият до президента русенски бизнесмен пламен Бобоков бе засечен да пие кафе с Божков в тузарско столично заведение недалече от парламента. Разкритието на прави агенция ПИК.

Докато в парламента вреше и кипеше от политически страсти, двамата олигарси избраха дискретността на тузарския ReClub край столичната ул. “Московска”, който е в близост до Народното събрание и само на няколко крачки от жилището на Черепа, съобщи агенцията.

Очевидци с добър слух се заклеха, че основната тема на разговорите им били отминалите протести и най-вече последвалият метеж, предвождан от Иво Мирчев, в следствие на който центърът на София бе помлян от локали и маскирани ултраси. Двамата обсъждали вариант как новият хепънинг, замислен от ППДБ за другата седмица да бъде още зловещ, така че правителството да се принуди да подаде оставка. “Без бой тая работа няма да стане”, “Нашите са в готовност” били част от откъслечните реплики, стигнали до ушите на останалите посетители. Чувало се и името на Радев, пердаде още ПИК.

“Вече дори не се крият. Сядат заедно в центъра на София нагло и арогантно, за да покажат на всички кой командва в града и на кого козируват шарлатаните от ППДБ. Едно време се криеха по яхти и там си разменяха мъжки прегръдки. Сега държат всички да са наясно какви ги вършат на гърба на народа”, не скриха възмущението си присъствалите на срамната сгледа в ReClub.

В интервюто си по бТВ братята Атанас и Пламен Бобоков признаха днес подкрепата си за партия на Румен Радев.

Президентът да вдигне юмрук и да каже "напред", призова Атанас Бобоков, чийто син е в ареста за участие в погромите по време на протеста в понеделник. И ще ги изметем, злостно добави Пламен Бобоков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com