Радев разиграва депутатите. Назарян му звъни на пожар /ОБЗОР/

Румен Радев си позволи върховно неуважение към парламента. Часове наред той разиграва депутатите, отказвайки да прати свой представител, който да изложи в пленарна зала искането на президента за референдум за еврото.

Председателят на парламента Рая Назарян обяви половин час почивка. След изтичането на времето обаче представител на президента отново не се появи в пленарна зала.

„До момента в практиката на събранието лично президент, когато е правил подобно предложение, е представял мотивите. Сутринта на председателски съвет попитах представителите на парламентарната група, които предлагат това предложение, дали имат осигурен представител на президентството да представят мотивите. Казаха, че са разговаряли с тях и очакват име“, обясни Назарян.

„След това ги уведомиха, че желаят да бъдат потърсени от кабинета на председател, което се случи веднага след обявяването на почивката от 30 минути. Отговорът беше: „Дайте ни 10 минути и ще ви кажем кой представител ще изпратим“. 25 минути по-късно няма отговор, няма резултат, вече никой не ни отговаря, за да попитаме да чакаме ли“, добави тя. Назарян подчерта, че се губи времето на депутатите. По предложение на „Величие“ беше поискана нова почивка от 15 минути.

Назарян заяви, че ще направи нов опит да се свърже с президентството.

След изтичането на втората почивка резултатът беше същият. Назарян обясни, че няколко пъти е пробвала да се свърже с президентството. Тя предложи представянето на мотивите да бъде пропуснато, още повече, че те са публично известни още от май месец.

Въпреки това депутатите на „Величие“ изглежда, че много държат на присъствието на човек от „Дондуков“ 2 и предложиха нова почивка, за да бъде изчакан такъв.

Привечер, след многобройни запитвания от медиите, от "Дондуков" 2 благоволиха да дадат отговор - в типичния им надменен стил: "Народното събрание е имало 8 месеца да се запознае с мотивите по внесеното от президента Радев предложение за провеждане на национален референдум и да изпълни закона". Според Радев било очевидно, че този парламент нямал политическата воля да чуе гласа на гражданите.

По обяд депутатите отхвърлиха искането на президента Румен Радев за провеждане на референдум за еврото. Гласуваха 217 депутати. Против искането гласуваха 131 души.

Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов поиска прегласуване, наричайки "подлоги" депутатите, гласували против референдума. Председателят на парламента Рая Назарян му наложи забележка.

При прегласуването вота си дадоха 219 души. Против бяха 135.

Отхвърлянето на референдума бе белязано и от комична случка. Трима депутати от "Възраждане" блеснаха с познания по български език.

По време на разгорещените дебати Ангел Славчев, Коста Стоянов и Стоян Таслаков разпънаха в пленарната зала плакат, на който призоваваха за „Референдум за лева“. Само че вместо това върху него бе изписано „Реферерендум за лева! Не на еврото“.

Правописната грешка мигновено привлече вниманието на останалите народни представители и на наблюдаващите дебата, превръщайки се в повод за коментари и иронични реакции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com