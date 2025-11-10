БНБ и ЕЦБ с важна информация за евробанкнотите

Българската народна банка (БНБ), съвместно с Европейската централна банка (ЕЦБ), подготвиха информационни материали за запознаване на обществеността с дизайна и защитните елементи на евробанкнотите.

За запознаване на широката общественост с дизайна и защитите на евробанкнотите от БНБ препоръчват за плакат изображението ТУК .

За разпознаването на евробанкнотите при обучението на служители може да се използват визуализациите на изображенията на защитните елементи в следния линк .

Подробно описание и визуализация на защитните елементи на всеки един номинал евробанкноти от серията „Европа“ и от първата серия по метода „Пипни-Разгледай-Наклони“ са достъпни на страницата на Европейската централна банка ТУК .

При закупуване на устройства, проверяващи автентичността на евробанкноти, БНБ препоръчва те да са от списъка, публикуван на страницата на ЕЦБ на следния линк .

Препоръчителният списък на устройства, проверяващи автентичността на евромонети, е публикуван на страницата на Европейския технически и научен център към Европейската комисия ТУК .

