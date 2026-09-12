Ето как Тейлър Суифт се защити от дийпфейкове
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Препоръчителният списък на устройства, проверяващи автентичността на евромонети, е публикуван на страницата на Европейския технически
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Изискан дизайн с покритие от закалено стъкло за първокласно усещане в атрактивни цветове
Откритието направи експерт от музея „Гугенхайм” в Ню Йорк
От гиганта Google планират да оптимизират трафика като разработват нов формат за изображения, който да е предпочитан в мрежата, съобщава онлайн издани...
Лондон. Фотокаталогът Getty Images прави достъпен архива си от над 35 милиона снимки за некомерсиална употреба, съобщава СиЕнЕн. Потребителите вече им...