Девет нови населени места се включват в безплатната обмяна на валута

От 5 януари 2026 г. обмяната на левове в евро ще се извършва в обновен списък от пощенски станции, одобрен от правителството в оставка.

Към списъка са добавени девет населени места, за да се гарантира равнопоставен достъп до безплатната обмяна за жителите на селища без банкови офиси.

От списъка са отпаднали пощенски станции в квартали и населени места, където вече има близки алтернативи за обмяна на валута.

Във връзка с прехода от лева към еврото като национална валута, правителството в оставка промени Наредбата за отговорността и прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги.

Минималният размер на застраховката и разполагаемите финансови средства за тези доставчици е превалутиран в евро, за да отговаря на новите изисквания.

